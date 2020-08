Insieme all'allenatore Luis Castro, in casa Shakhtar Donetsk è stato il difensore Dodò a presentare la semifinale di Europa League di domani contro l'Inter: "Durante questa settimana abbiamo studiato molto bene l’Inter. Secondo me siamo pronti a questa sfida. Non è la difesa il primo problema dell’Inter, anzi l’attacco ci creerà molti problemi quindi dobbiamo stare attenti. Ma ci siamo preparati molto bene".