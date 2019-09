L'attaccante dello Shakhtar Donetsk Taison parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con l'Atalanta: "Ogni gara è difficile, proveremo a dare il massimo. Sappiamo chi abbiamo davanti, faremo il nostro meglio. Taison contro Gomez? Lo conosco molto bene, è un grande calciatore ma non la definirei una sfida tra me e lui, bensì tra Atalanta e Shakhtar. Non sarà una vittoria personale, ma di squadra. Partite da cui abbiamo preso spunto? Per una squadra è importante sia attaccare che difendere. È un equilibrio, quando l'Atalanta ha perso 4-0 abbiamo perso anche noi. Ormai fa parte del passato, domani avremo altre ambizioni".