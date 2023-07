Darijo Srna, ex calciatore e oggi ds dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione di Anatolij Trubin, portiere che l'Inter vorrebbe acquistare in caso di partenza di Onana.



"Trubin è pronto per l'Italia, ma anche per l'Inghilterra o per la Francia. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk (100 milioni bonus inclusi per la vendita al Chelsea) e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko. In questo momento è uno dei migliori portieri d'Europa. Ha soltanto 21 anni ed è giovane, ma ha già giocato 17 partite di Champions League e quindi ha già esperienza. È pronto per un grande club".