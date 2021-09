(calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi in(gruppo D). A Kiev va in scena lo scontro fra due club sconfitti all'esordio: i nerazzurri a San Siro dal Real Madrid, gli ucraini in Moldavia dallo Sheriff Tiraspol, in campo stasera al Bernabeu.per la panchina. Oltre al solito ballottaggio sulla fascia destra tra Dumfries e Darmian, c'è un altro dubbio di formazione a centrocampo, dove Vecino è in vantaggio su Calhanoglu.Dall'altra parteSHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Solomon; Traoré. All. De Zerbi.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. (A disp. Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vidal, Calhanoglu, Correa, Sanchez). All. Inzaghi.Arbitro: Kovacs (Romania), assistenti Marinescu e Artene, Chivulete quarto uomo, Fritz e Ategan al Var.