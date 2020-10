Questa sera l’Inter, alle 18.55, scenderà in campo a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Tre punti per la squadra di Luis Castro, che ha vinto 3-1 in casa del Real Madrid al primo turno, uno per quella di Antonio Conte, che arriva dal 2-2 interno contro il Borussia Monchengladbach.



Out Vecino, Sensi, Sanchez, Gagliardini, Radu e Skriniar, il tecnico nerazzurro si affida al consueto 3-4-1-2, ritrovando Hakimi titolare dopo il caso di una settimana fa, affidando la fascia sinistra a Young e facendo accomodare in panchina Eriksen, al posto del quale giocherà Barella, autore di un assist per Lukaku nella vittoria di Genova. Un’Inter che ritrova lo Shakhtar dopo il 5-0 in Europa League; un’Inter chiamata già a non sbagliare.



SHAKHTAR-INTER (in campo alle 18.55, in Tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252)



SHAKHTAR: Pyatov; Dodò, Bondar, Khocholava, Korniienko; Alan Patrick, Stepanenko, Marcos Antonio; Teté, Dentinho, Solomon.



INTER: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.