Shakhtar, Sudakov racconta la guerra in Ucraina: "Ogni giorno nei bunker, il mondo sottovaluta la situazione"

AFP via Getty Images

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport,e di cosa può fare il calcio per provare anche solo a rendere la situazione meno pesante: "Rimanere concentrato sul calcio è anche un modo per sostenere il mio Paese, dare alle persone quelle emozioni che ora scarseggiano. Lo sport può fare più quanto può sembrare: non è solo il gioco in campo, ma dietro c'è anche resilienza, identità nazionale, supporto e attenzione globale".

- "Quasi ogni giorno ci sono allarmi antiaerei in tutto il Paese, e le persone devono ancora nascondersi nei bunker. Il mondo sottovaluta la guerra in Ucraina: è in corso da tre anni, all'inizio il sostegno era molto attivo, poi molti Paesi stanno perdendo la concentrazione, si abituano alle notizie e sono concentrati sui problemi interni. L'Ucraina sta trattenendo un aggressore che minaccia il mondo intero., cambia le priorità. Il calcio diventa un simbolo di forza, fede e speranza".

- "Mia figlia è ancora troppo piccola per capire fino in fondo cosa sia la guerra, ma sa che quando suona un allarme deve nascondersi:durante i bombardamenti. Io sono nato nella regione di Luhansk, nella città di Bryanka: attualmente è territorio occupato. Ora vivo con la mia famiglia a Kiev".