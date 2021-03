Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.



Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» – отрицательные.#UEL #ШахтерРома pic.twitter.com/Axy9AyDpK2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021

Piccolo allarme in casa Shakhtar Donetsk a poche ore dalla sfida di questo pomeriggio contro la Roma, in programma a Kiev alle 18.55. Come comunicato dal club ucraino, infatti,è risultato positivo al Covid-19. Tutti negativi gli altri tamponi a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra.