Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1



Klimovich 6: nei primi quarantacinque minuti lo si nota solamente per un dribbling riuscito ai danni di Zaza. I giocatori del Torino non lo impegnano praticamente mai. Nella ripresa è autore di alcune buone parate.



Matverichik 6,5: riesci a controllare bene Ansaldi, limitando al massimo le incursioni offensive del terzino argentino del Torino. Buona partita.



Khadarkevich 6,5: Belotti questa sera fatica molto più del previsto nel trovare spazi e nel farsi vedere, merito di Khadarkevich che riesce a giocare una buona partita in fase difensiva.



Rybak 6: dopo la partita di andata aveva tanto da farsi perdonare, questa sera in parte ci riesce anche se non sempre è attentissimo in fase difensiva.



(dal 22’ s.t. Burko 6: buon impatto sulla partita)



Antic 6: se De Silvestri questa sera non riesce ad affondare sulla destra con la stessa facilità dell’andata, il merito è anche del terzino dello Shakhtyor Soligorsk che occupa alla perfezione la sua propria zona di campo.



Selyava 6,5: è una delle novità di formazione di Tashuev rispetto alla partita di andata. Il mediano dello Shakhtyor Soligorsk è autore di una prestazione soprattutto in fase di non possesso.



Szoke 6: all’andata a Torino era assente perché squalificato, questa sera torna titolare e in mezzo al campo. La sua presenza si vede e si sente: è bravo a fare da diga davanti alla difesa e a chiudere gli spazi.



Kovalev 6,5: quando ne ha la possibilità prova ad affondare sulla destra e, nel primo tempo, va anche alla conclusione in maniera pericolosa. Ma con un avversario come Ansaldi di fronte non è facile trovare spazi.



Ebong 7: ha un ottimo impatto sulla partita, lo dimostra il fatto che dopo appena tre minuti sfiora il gol con un bel destro che viene però ribattuto dalla traversa. E’ uno dei migliori in campo dello Shakhtyor Soligorsk.



Balanovich 6: inizia bene la partita, mettendosi anche in mostra con alcune buone giocate. A inizio secondo tempo cerca la via gol con un tiro dal limite che però non inquadra la porta.



(dal 39' s.t. Bodul: sv)



Bakaj 6: nella partita di andata non si era praticamente mai visto. Questa sera l’attaccante albanese gioca una partita di tutt’altro livello e riesce a creare qualche insidia alla difesa del Torino. E’ autore anche di alcune buone conclusioni.



(dal 31’ s.t. Yanush 7: si procura e poi realizza il rigore dell’1-1)



All. Tashuev 7: vedendo giocare questa sera il suo Shakhtyor Soligorsk con il solito 4-2-3-1, l’impressione è che se all’andata non avesse stravolta la sua squadra schierando con un improvvisato 3-5-2 per il Torino non sarebbe stato così semplice fare sua la partita. A Minsk si vede un buon Shakhtyor Soligorsk che è anche sfortunato in alcune circostanze.