"El jefe", nuovo singolo di Shakira, non manca di attaccare nuovamente l'ex compagno, l'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué; si parla di rivendicazione sociale, facendo riferimento ai lavoratori precari e ai problemi salariali, ma ci sono anche degli attacchi personali.



"Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato la liquidazione" è il verso che la cantante colombiana canta verso la fine del brano, ricordando una delle persone chiave del suo rapporto con l'ex centrale spagnolo. Lili Melgar era la tata di Milan e Sasha, i due figli della coppia, nel periodo in cui vivevano a Barcellona. Lili era soprattutto una persona di fiducia di Shakira e - secondo i media - sarebbe stata proprio lei ad aprire gli occhi alla cantante sull'infedeltà di Piqué. Di conseguenza l'ex giocatore, per vendetta e rancore, non le avrebbe versato i soldi della liquidazione alla fine del rapporto lavorativo. "Dicono che non c'è male che duri più di cento anni, ma c'è ancora il mio ex suocero che non è stato sepolto", canta ad un certo punto la cantante colombiana.



