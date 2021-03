Concentrato nei pochi momenti di sofferenza, può poco sul gol ed è miracoloso su MarlosStordito, come al Tardini. Si perde spesso Solomon e Moraes e si becca un giallo che invita Fonseca a tirarlo fuori (1’st Mancini 6: dopo pochi minuti la partita è chiusa. Ma sul gol di Moraes poteva essere più reattivo)Inietta tranquillante al reparto e svolge il lavoro di desk come se facesse il centrale da una vitaMarashmallow. Una serata dolce dopo giorni abbastanza amari. Ci mette fisico e posizione.: Copre le spalle della Roma quando tira vento lasciando pochi momenti di libertà agli avversari. E’ suo l’assist per il primo gol ma il giallo pesa e gli fa saltare i quarti (58’ Peres 6: dorme sul pari, poi un bel pallone per Mayoral)Fa rispettare la fila ed evita assembramenti dalle sue parti (58’ Pellegrini 6: lucidità nonostante il relax generale): Duello in mezzo al fiume con Marcos Antonio. Se la gioca con coraggio ma senza esagerare. Cala nel finaleNiente messa in pausa. Leo gestisce la benzina in vista di Napoli e preferisce contenere Tete piuttosto che avanzare e fare male (58’ Calafiori 6: bentornato): I piedi sono Canterani, i movimenti non sono ancora maturi. A campo aperto però fa male e regala il bis a MayoralDialoga spesso con Fonseca ma è più timido coi compagni. Meglio nella ripresa. (75’ El Shaarawy ng)Si prepara un bel buffet dopo 9 minuti ma fa rovesciare il vassoio sul più bello. Non è sazio e trova i due gol facili facili della qualificazione nella ripresaGestione di risultato e fatiche da applausi. Non corre rischi e ora incrocia le dita per sorteggio e Napoli. Ex ancora ingrato.: Attento, soprattutto in uscita.: Prospetto interessante: Poco lavoro, appena arriva crolla: Addetto all’impostazione dal bassoPoteva osare di piùE c’ha solo vent’anni. Peccato solo per la simulazione: Giro palla sterilePasticcione (62’ Marlos 6: serviva prima)Ha il pane, non i denti (62’ Konoplyanka 6: ha fame)Ci crede, e trova l’unico gol ucraino agli ottaviIn palla. Mette in difficoltà Ibanez.Poco coraggio e poco ritmo. Ne esce a pezzi