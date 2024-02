Shakthar Donetsk-Marsiglia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso

Giovedì 15 febbraio, il Volksparkstadion ospiterà la partita Shakhtar Donetsk-Marsiglia, valevole per i playoff di Europa League. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.45. In Europa League è tempo di playoff per l’accesso alla fase a eliminazione diretta: ad Affrontarsi saranno lo Shakhtar Donetsk che non è riuscito a superare il girone di Champions League, ed il Marsiglia invece è arrivato secondo nel proprio girone di Europa League.



Shakthar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo; Sikan.



Marsiglia (3-5-2) Pau Lopz; Clauss, Gigot, Balerdi; Luis Henrique, Harit, Kondogbia, Ounahi, Merlin; Moumbagna, Aubameyang.