Torino-Shakthyor Soligorsk 5-0



Klimovich 5,5: fa quel che può per limitare al massimo i danni e il parziale e senza alcune sue parate il punteggio finale sarebbe stato ancora più largo per il Torino. Ci mette però anche del suo in occasione del gol di Bonifazi.



Matverichik 4,5: viene saltato con troppa facilità dagli attaccanti del Torino. V anche detto che non viene certamente aiutato dai propri compagni di squadra.



Rybak 4: ai tifosi granata avrà ricordato Fattori in un vecchio derby quando, sul 2-0, si divora il gol che avrebbe riaperto la partita. Trovatosi da solo davanti a Sirigu al centro dell’area, senza alcune pressione, tenta di sorprendere il portiere granata con un pallonetto ma manda incredibilmente il pallone sopra la traversa. Poi causa anche il rigore



Sachivko 4,5: la difesa dello Shakthyor Soligorsk si squaglia come burro al sole ogni volta che il Torino attacca. Anche per Sachivko, così come per i suoi compagni di reparto, è una serata da dimenticare.



Burko 6: è uno dei migliori nelle fila dello Shakthyor Soligorsk. Bravo in fase difensiva nel contenere un avversario ostico come Ansladi, ma anche bravo nel proporsi in avanti in un paio di occasioni in maniera incisiva.



Ebong 5: è spesso in difficoltà in mezzo al campo. Nel primo tempo riceve un cartellino giallo (per un fallo su Ansaldi) che lo limita nei restanti minuti di partita dove non riesce a incidere soprattutto in fase di interdizione.



Khadarkevich 5: cerca di dare ordine al gioco dello Shakthyor Soligorsk ma non sempre ci riesce. Quando è il Toro ad attaccare non riesce a fare da argine davanti alla difesa come invece dovrebbe.



(dal 21’ s.t. Yanush 5,5: entra quando la partita è di fatto già finita)



Balanovich 5: si vede poco in mezzo al campo, soprattutto quando è lo Shakthyor Soligorsk a essere in possesso del pallone e lui dovrebbe aiutare la squadra in fase offensiva.



(dal 28’ s.t. Khvaschinski: sv)



Antic 4,5: soffre le incursioni di De Silvestri sulla propria fascia di competenza e non riesce mai a farsi vedere in avanti. In occasione del momentaneo 2-0 granata si fa sovrastare di testa da Izzo, che riesce così a spedire il pallone in rete.



Kovalev 4,5: riceve pochi giocabile ma anche lo stesso Kovalev non fa molto per farsi vedere e entrare nel vivo del gioco e lasciare un segno su questa partita.



Bakaj 5: alla vigilia era il giocatore più temuto fra tutti quello dello Shakthyor Soligorsk. L’attaccante albanese è però ben contenuto dai difensori granata e si vede solamente per un improbabile tentativo di pallonetto a Sirigu da metà campo che non sorprende però il portiere granata.



(dal 32’ s.t. Visnakovs: sv)





All. Tashuev 5: cambia il modo di giocare della squadra, passando al 3-5-2, per cercare di limitare i danni ma il suo esperimento non funziona. Nonostante la buona volontà messa in campo dallo Shakthyor Soligorsk la differenza tecnica tra le due squadre è troppa.