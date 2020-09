: onora la fascia di capitano al braccio con una prestazione di grande livello. Almeno tre interventi determinanti su Greene, sempre lucido anche nelle uscite alte.: conferma le ottime sensazioni destate nelle prime amichevoli. Sempre pronto ad offendere con i tempi giusti, sfiora anche il gol. Le tante voci sul suo futuro non lo hanno distratto.n pieno stile irlandese, lo Shamrock Rovers cerca molto il pallone lungo sugli attaccanti. Simon ci mette poco e prendere le misure e si adatta perfettamente al clima battagliero.non convince il giovane azzurrino. Legge male un'azione corale dei padroni di casa al 22' lasciando Greene tutto solo in area e libero di calciare a rete. Ingenuo anche dieci minuti dopo quando concede l'interno allo stesso attaccante. Non un gran segnale in vista dell'esordio in campionato contro il Bologna.non è ancora brillante e straripante come al solito, ma riesce comunque a determinare. Entra nell'azione del primo gol andando a pressare alto nella metà campo avversaria.6: funge da frangiflutti davanti alla difesa, ora sa dosare le forze e si è disciplinato tatticamente.qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico. Da rivedere in altre occasioni. (dal 38' T: tanta corsa e impegno ma poca concretezza. Si accende solo a sprazzi.Pioli lo ha esaltato facendo la cosa più naturale del mondo: lo ha messo nel suo ruolo prediletto di trequartista. Gioca con una qualità e una intensità da campione. Con Ibrahimovic l'intesa è una meraviglia: suo l'assist per il primo centro dello svedese. Nella seconda frazione si mette in proprio andando prima a centrare la traversa con una rovesciata, poi ribadendo in rete un'illuminante assist di Saelemaekers. (dal 38' stfa sempre la giocata giusta. Essenziale e concreto, nobilita la sua prestazione con l'assist per Hakan (dal 28': suo il primo gol ufficiale del Milan nella stagione 2020/2021. Ha ancora la voglia del ragazzino: svaria su tutto il fronte offensivo, manda in porta i compagni. Assolutamente leader e imprescindibile.: missione compiuta senza patemi. Il tecnico emiliano ha il grande merito di avere un gruppo che lo segue anche nei dettagli.