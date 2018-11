Xherdan Shaqiri, esterno offensivo del Liverpool, torna sui suoi anni all'Inter in un'intervista a la Gazzetta dello Sport: "Sono stati mesi importanti e non potrei mai parlare male dei nerazzurri. Era un periodo dove c'erano tanti cambiamenti in corso, sia in campo che fuori. Arrivarono tanti giocatori nuovi e ne andarono via altrettanti in estate. Oltre a me e Podolski, penso a Kovacic. Non fu semplice soprattutto per questo. Mancini? Tra noi nessun problema. Non mi pento della scelta fatta ma sono stati mesi complicati dal punto di vista anche dei risultati. Milano è stupenda, vivevo in centro a due passi dall’università e mi trovai a meraviglia. Non potrei mai parlar male dell’Italia e dell’Inter. Ricordo ancora l’accoglienza dei tifosi al mio arrivo, pazzesca, fu un momento indimenticabile. Di quella esperienza cambierei il periodo in cui l'ho fatta, perché probabilmente arrivai all’Inter nel momento sbagliato. Oggi è un club diverso, lo è l’intero campionato. Rispetto a tre anni fa il livello è aumentato. Un giorno di nuovo in Italia? In Serie A mi sono divertito e il Paese è stupendo. Al Liverpool sto bene, ma nel calcio mai dire mai...".