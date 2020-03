Il Daily Mail riporta le parole di Billy Sharp, attaccante e capitano dello Sheffield United, a proposito del futuro del portiere Dean Henderson, suo compagno: “Ha i mezzi per diventare il portiere titolare dell’Inghilterra. Il suo futuro? Non gli stiamo mettendo nessun tipo di pressione, non spetta a noi. Ovviamente il suo obiettivo è quello di tornare al Manchester United, è la verità, ma per il momento è un giocatore dello Sheffield”.