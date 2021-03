Chris Wilder, dopo cinque anni di grandi soddisfazioni (su tutti la promozione del 2019 e la sorprendente stagione in Premier da neopromossi nel 2020), lascia la panchina dello Sheffield United a causa di alcune divergenze con la società.



La decisione, comunicata nella serata di ieri, è stata presa di comune accordo fra entrambe le parti in causa. L’incarico di guidare le Blades è stato assegnato ad interim all’attuale allenatore dell’u23 Paul Heckingbottom. L’ex manager di Leeds, Barnsley e Hibernian dovrà provare a compiere l’impresa di salvare il suo Sheffield, attualmente ultimo in classifica, a 12 punti dal quartultimo posto.