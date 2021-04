Lo Sheffield Utd ha esonerato l’allenatore Chris Wilder un mese fa, a retrocessione ormai certa, ed ha assegnato la panchina a Paul Heckingbottom fino a fine stagione. L’anno prossimo, secondo il Mirror, le Blades potrebbero affidarsi a John Terry per tentare la risalita immediata in Premier League. L’ex capitano del Chelsea sta studiando per diventare allenatore e da qualche anno è il vice di Dean Smith all’Aston Villa.