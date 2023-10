Lo Sheffield Wednesday, ultimo in Championship, deve pagare 2 milioni di sterline entro il 10 novembre per evitare il blocco per le prossime tre finestre di mercato. Ma il presidente Dejphon Chansiri non vuole più investire soldi nella società e quindi ha chiesto 2 milioni di sterline ai tifosi per estinguere il debito con il dipartimento per la riscossione delle imposte. Allo Sheffield Star il patron thailanese ha dichiarato:



"Se 20mila persone donassero 100 sterline, allora avremmo 2 milioni di sterline, e di conseguenza, potremmo estinguere il debito con l'HMRC e gli stipendi. Questo dovrebbe avvenire prima del 10 novembre se non vogliamo superare i 30 giorni e ricevere lo stop per tre finestre di mercato".