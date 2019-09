Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzen, parla del calcio italiano e del suo futuro: "Tornare in Italia? Non lo escludo assolutamente. Non penso di meritare o non meritare: ho fatto una scelta e sono piacevolmente sorpreso di quello che ho trovato in Cina. Chiaro che oggi festeggiare il compleanno lontano dalla famiglia un po' ti ferisce. Bisogna anche mettere in preventivo questo genere di difficoltà. Sono stati qui circa dieci giorni con me. La città mi ha colpito e sorpreso in maniera positiva" le sue parole a Radio Anch'io lo Sport.