Roberto Bordin, tecnico dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma in Europa League: "È una grande squadra, anche se giocano Belotti ed El Shaarawy invece di Lukaku e Dybala, non sono male lo stesso, e in questa coppa la forza della Roma vale nel girone e in assoluto, in Europa League sono gli ultimi finalisti".



COME AFFRONTARE LA ROMA - "Non a viso aperto perché col palleggio ti massacrano, bravi nelle ripartenze, loro magari fanno turnover ma non hanno problemi, hanno grande qualità. Devi contenerli però giocando di squadra: se guardi il gol di Dybala con l’Empoli, basta una finta e via. Bisogna tagliare le linee di rifornimento e passaggi per quelli davanti, perché Lukaku è bravo pure nello scarico".