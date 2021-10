Frank Castaneda, attaccante colombiano e capitano dello Sheriff, avversario dell'Inter domani, parla a L'Interista, dicendo la sua sui nerazzurri: "Giocare a San Siro contro l'Inter sarà il compimento di un altro sogno. Un club storico, dove hanno giocato anche grandi calciatori colombiani. Lo seguo molto e l'ho seguito molto anche in passato, da quando ci giocava Ivan Ramiro Cordoba. Un grande campione ed un esempio, seguii le sue partite in nerazzurro fino alla storica vittoria del Triplete. Immagina ora cosa provo a giocare contro questa squadra, nel suo stadio, in Champions: un sogno! Sarà speciale per me".