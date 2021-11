(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta giornata del gruppo D in. I padroni di casa sono in testa alla classifica insieme al Real Madrid con 6 punti, 2 in più dell'Inter che li ha battuti 3-1 all'andata a San Siro.in attacco, Darmian riprende il proprio posto sulla fascia destra al posto di Dumfries., candidati a giocare dall'inizio il derby di domenica sera col Milan.Dall'altra parte: Castaneda è favorito su Bruno Souza.SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All. Vernydub.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.Arbitro: Zwayer (Germania), assistenti Foltyn e Achmuller, Jablonsli quarto uomo, Fritz e Osmers al Var.