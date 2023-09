Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sheriff-Roma, prima giornata di Europa League:



Arbitro: Andris Treimanis (LET)

Assistenti: Haralds Gudermanis e Alekseis Spasennikovs (LET)

Quarto uomo: Aleksandrs Golubevs (LET)

Var: Christian Dingert (GER)

Avar: Benjamin Brand (GER)



90' +7 - Doppio giallo repentino per Fernandes: prima l'ammonizione per un fallo al limite dell'area su Dybala, poi il successivo per proteste



90' +2 - Ammonito anche Apostolakis per un brutto intervento in scivolata su Belotti



76' - Giallo anche per Kiki, intervento falloso su Cristante



57’ – Ammonito Cristante per aver atterrato Artunduaga all’altezza della linea mediana del campo