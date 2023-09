Sheriff Tiraspol-Roma (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata del gruppo G in Europa League. Dopo aver perso ai rigori la finale contro il Siviglia lo scorso 31 maggio a Budapest, Mourinho (squalificato) non riesce a digerire l'arbitraggio dell'inglese Taylor.



LE ULTIME - Ancora senza Smalling e Pellegrini oltre ad Abraham e Kumbulla, contro la squadra moldava allenata dall'italiano Bordin i giallorossi lanciano in porta Svilar. Lukaku confermato titolare al fianco di Belotti, mentre Dybala parte dalla panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SHERIFF (4-3-3): Koval; Zohouri, Tovar, Muanshe, Artunduaga; Vardar, Ademo, Talal; Ngom Mbekeli, Luvannor, Ricardinho. All. Bordin.



ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.