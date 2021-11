Sarà Andriy Shevchenko il prossimo allenatore del Genoa. Per l'ufficialità occorrerà avere ancora un pizzico di pazienza ma la trattativa tra il club rossoblù e l'ex centravanti del Milan è ormai definita, con il tecnico ucraino che andrà a guadagnare due milioni di euro netti all'anno per le prossime due stagioni.



Per Sheva si tratterà della prima esperienza da allenatore nel nostro Paese, dove ha trascorso i migliori anni di una straordinaria carriera da giocatore. Ma il suo arrivo in Italia poteva avvenire già qualche mese fa. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il 45enne era stato contattato in estate dal Monza del suo ex presidente in rossonero Silvio Berlusconi. La trattativa poi non decollò e il club brianzolo virò su Giovanni Stroppa.