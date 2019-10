Andriy Shevchenko e il Milan, una storia d'amore destinata a non proseguire dopo i 127 gol segnati in carriera in maglia rossonera. L'ex bomber ucraino, attuale ct della sua nazionale, è stato accosatato alla panchina milanista dopo la crisi di risultati che ha portato Marco Giampaolo ad essere appeso ad un filo. Raggiunto telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, Sheva ha dichiarato: "Voglio bene al Milan ma la società non mi ha mai contattato e io professionalmente in questo momento non penso al Milan. Sono c.t. dell’Ucraina e tutto il mio impegno va verso il mio Paese. Voglio andare all’Europeo con i miei ragazzi. Detto questo, Maldini e Boban sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto. Sono qui a Milano, è vero, ma per osservare i miei ragazzie dopo la partita dell’Atalanta andrò a cena con i miei amici del Milan. Ma solo perche ci vogliamo bene e ogni volta che ci incrociamo stiamo insieme. Ripeto, il Milan è nel mio cuore e ne uscirà presto".