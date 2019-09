Andriy Shevchenko, ex grande attaccante del Milan, ha concesso un'intervista al magazine Sportweek e ha parlato ovviamente del derby che attende i rossoneri contro l'Inter: "Giampaolo? Immagino che sarà emozionato per la sua prima volta da allenatore in questa partita, ma è un allenatore preparato e saprà come fare".



Sul pronostico: "Oggi l'Inter è più avanti, Conte è arrivato con un progetto ben definito e senza basi solide non sarebbe mai venuto. E' un tecnico che ha vinto ovunque, gli hanno preso i giocatori che chiedeva e ha trovato già una struttura consolidata. Per questo i nerazzurri sono favoriti, ma nel derby può sempre succedere di tutto".