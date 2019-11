Andriy Shevchenko allenerà in Italia, parola dello stesso ex attaccante del Milan. A margine del sorteggio dei gironi di Euro 2020, il ct dell'Ucraina ha parlato a Sky Sport: "Sono soddisfatto e contento per la qualificazione, abbiamo raggiunto un bel risultato con un ottimo gioco. Sono fiducioso, guardo con positività al futuro. L'obiettivo è accedere alle fase finali per ora, possiamo giocarcela con tutte secondo me. Anche contro l'Olanda, che affronteremo al debutto: non ho dubbi su questo. L'Italia può vincere Euro 2020? Sicuramente sì, ha fatto benissimo nelle qualificazioni stravincendo il girone. Mancini sta facendo un grande lavoro, c'è entusiasmo e spirito di squadra nella rosa azzurra: l'Italia ha fame di vincere, è bello rivedere questa Nazionale ai suoi livelli. Tornare a lavorare in Italia? Certo, è la mia seconda patria. Una volta finito il mio impegno con l'Ucraina, mi piacerebbe davvero trovare una squadra da allenare in Italia. E il Milan? Dico solo una cosa: forza Milan, sempre!".