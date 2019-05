Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato a margine dell'evento organizzato da Special Team Legends e FIGC dell'attuale momento rossonero e del proprio futuro ai microfoni di Calciomercato.com:



SULLA CHAMPIONS - "Spero che il Milan ce la faccia ad andare in Champions. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. La prossima sarà una gara decisiva, speriamo che il Milan ce la faccia. Il Milan deve vincere la sua partita e poi vedere cosa succederà sugli altri campi".



SU PIATEK - "Grande stagione, è un attaccante che ha qualità. Ha un grande futuro davanti".



SU GATTUSO - "Per me ha fatto un grande lavoro, è un allenatore che può fare tante belle cose nel Milan. Rino ha fatto il suo meglio, poi a fine stagione la società farà la sua scelta".



SULLA PANCHINA DEL MILAN - "Io sulla panchina del Milan? E' una società che ha fatto tanto per me, è sempre nel mio cuore, così come i suoi tifosi. Chissà, magari un giorno toccherà pure a me sedermi sulla panchina rossonera. Io adesso sono molto impegnato con la Nazionale ucraina. E' chiaro che mi piacerebbe un giorno allenare il Milan".



SU MALDINI E LEONARDO - "Stanno facendo un grande lavoro anche loro".