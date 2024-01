Shevchenko: 'Il Milan in corsa per lo scudetto'

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e nuovo presidente della Federcalcio ucraina, ha parlato a Radio Serie A RDS: "Il Milan sta vincendo, è sulla strada giusta per recuperare punti e inserirsi nella corsa scudetto".



Sul nuovo ruolo di presidente della Federcalcio ucraina:

"È una bella sfida, molto importante. Sono orgoglioso di essere ucraino, abbiamo un popolo molto forte. Uno dei nostri obiettivi è quello di mantenere e migliorare il calcio durante la guerra. Siamo di fronte ad un anno importante, abbiamo una squadra nazionale che si giocherà uno spareggio per Euro 2024, cerchiamo di essere attenti anche alla realtà del calcio femminile. Abbiamo progetti in cantiere, anche umanitari, per permettere alla gente di recuperare dopo il periodo di guerra. Lo sport ha una forza enorme: stiamo cercando di puntare molto su questo aspetto. Questo ruolo mi dà una grande responsabilità e un enorme orgoglio. Sono pronto, con la giusta energia e con le giuste persone si può fare tanto. La prima cosa che farò? Prima di tutto farò lavoro di audit, poi seguirò la squadra nazionale che giocherà gli spareggi di qualificazione a Euro 2024. Se lavoreremo a stretto contatto con il governo? Tutto il paese è schierato e lavora insieme: siamo tutti uniti. Qual è il ruolo che sento più mio? Sicuramente da presidente hai più responsabilità. In questo momento di guerra, dovremo cercare ancora di più di mantenere e migliorare il calcio".