In occasione dell'evento benefico organizzato dallo United Onlus in favore del popolo ucraino, l'ex attaccante del Milanha parlato del momento dei rossoneri commentando anche il difficile inserimento di Charles De Ketelaere. Sheva in rossonero ha segnato quasi 180 gol giocando più di 300 partite.Sheva è fiducioso per la crescita del trequartista belgo, convinto che il gol sia dietro l'angolo e appena arriverà sarà tutto più facile.. Nell'estate 2006 è andato al Chelsea per poi tornare al Milan nel 2008-09, totalizzando però solo 2 gol in 26 gare.