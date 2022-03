, leggendario attaccante ex Milan ed ex ct della Nazionale Ucraina, ha parlato alla Rai nella trasmissione "Che tempo che fa", queste le sue dichiarazioni su quanto sta accadendo nel suo Paese:"Quando sono arrivato in Italia, l'Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete fatto sentire come uno di voi: io vi sento come la mia seconda patria. Ora lo chiedo a voi: italiani, aprite il cuore alla nostra gente. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. So che l'Italia sta aiutando molto e vi ringrazio"."In Ucraina ho ancora mia mamma, mia sorella e altri parenti. Li sento tutti i giorni. Sono molto preoccupato: rimanere è stata una loro scelta. Loro stanno in una zona vicina a Kiev: non riesco a vedere ciò che sta accadendo al mio paese senza piangere. Mi raccontano la verità della situazione in Ucraina, città bombardate, bambini e anziani uccisi. Vorrei fermare il tempo, vorrei credere che questo fosse un brutto sogno: svegliarmi domattina e tornare alla vita normale. Ma questa è la realtà"."Il mondo dello sport sta facendo già tantissimo. La potenza dello sport è enorme, soprattutto coi messaggi di pace: possiamo influire sulla gente. Tantissimi bambini guardano lo sport e ascoltano questi messaggi. Non dobbiamo mai fermarci finché non si fermerà questa guerra"."Voglio ringraziare Milano, il Milan, l'Inter: grazie per questo messaggio di solidarietà e di pace. Lo chiedo un'altra volta: italiani, aprite il cuore al mio paese. A donne, bambini, persone anziane: aiutateci. Fate sentite loro come avete fatto sentire me in Italia. Grazie ancora".