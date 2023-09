Andriy Shevchenko, ex attaccante e commissario tecnico dell'Ucraina, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera a San Siro tra l'Italia e la sua Nazionale: "La squadra sta attraversando un bellissimo momento, sono molto contento che sia arrivato un grande allenatore come Rebrov, ha cambiato la squadra e dato una giusta mentalità. Contro l'Inghilterra abbiamo fatto una grandissima partita. La pressione è un pregio e questi momenti dobbiamo viverlo al massimo, nonostante si stia parlando dell'importanza della sfida per l'Ucraina e l'Italia. Dobbiamo provare emozioni in queste sfide speciali. La mia vita è stata questa, più era importante la partita più ero pronto".



PER L'UCRAINA - "Per noi è tutto, sappiamo quanto soffra la nostra gente e quanto i nostri soldati stiano facendo per difendere il nostro Paese. I giocatori vengono qui e giocano per loro. Conta più questo della qualificazione a un Europeo".



PROBLEMI DELL'ITALIA - "L'arrivo di Spalletti, un allenatore esperto e vincente, può cambiare la marcia dell'Italia. Ha grandi motivazioni".



IL DERBY - "Vedo molto interessanti entrambe le squadre, sono partite bene e stanno bene, sarà una partita interessante".