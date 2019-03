"Piatek?Sta dimostrando di essere un grande attaccante e per il Milan è importantissimo, però come caratteristiche siamo diversi. È inutile fare paragoni, Piatek farà la sua strada. Apprezzo tantissimo il suo senso del gol, segna in tutte le maniere". Andriy Shevchenko parla così ai microfoni di Tuttosport.