Andriy Shevchenko, ospite sabato 7 maggio, racconta per la prima volta a Verissimo quali sensazioni sta provando in questo periodo così drammatico per la sua Ucraina e come vede il suo futuro da allenatore. “In questo momento sono concentrato solo sui progetti per aiutare il mio Paese. Spero che possa tornare la pace e la gente nelle loro case. Solo a quel punto vorrei mi tornasse la voglia di rientrare nel calcio”, ha detto l'ex attaccante del Milan.