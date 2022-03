Andryi Shevchenko, ex attaccante del Milan e della Nazionale ucraina, ha parlato al TG1 esprimendo soddisfazione per l'appoggio dimostrato dagli Italiani al suo paese:



"Voglio ringraziare l’Italia perché è molto vicina al mio Paese. Per me è molto bello vedere un popolo che difende i nostri diritti. Noi vogliamo essere liberi e avere la nostra terra. Per questo sono orgoglioso di vedere come la gente si stia difendendo in Ucraina".