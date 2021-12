Shirtum, uno dei principali NFT sportivi e dell'ecosistema Metaverse, e Globe Soccer Awards, uno degli eventi più importanti ed esclusivi del panorama calcistico internazionale, che ogni anno celebra e premia le migliori stelle del calcio di tutto il mondo, hanno annunciato un accordo di partnership per Shirtum per diventare il partner ufficiale di NFT per il evento.Questa è la prima di molte partnership che Shirtum è orgogliosa di annunciare con il supporto strategico di Entourage Global. Come parte di questo accordo, Shirtum lancerà in esclusiva l’NFT ufficiale del Globe Soccer Awards 2021, in quella che sarà una celebrazione dell'evento che si svolgerà il 27 dicembre a Dubai a cui parteciperanno alcuni tra i migliori atleti del calcio mondiale. L'NFT sarà un'opera d'arte digitale ispirata al premio e alla città di Dubai, e sarà in vendita presso la piattaforma Shirtum dal 26 al 28 al prezzo di 80 $ SHI (circa 10 dollari USA), utilizzando il Token $SHI o direttamente con carta di credito.Coloro che acquisteranno la NFT riceveranno privilegi di voto extra per la 13a edizione dei Globe Soccer Awards 2022 e avranno la possibilità di vincere esperienze money-can't buy come: biglietti VIP inclusi voli e hotel a Dubai per l'edizione 2022, biglietti regolari, magliette autografate o partecipare a un incontro con un vincitore del premio. I Globe Soccer Awards sono un evento unico ed esclusivo solo su invito, quindi i biglietti per i fan non sono in vendita. Tra i nominati agli Awards dell'edizione di quest'anno ci sono giocatori di spicco comeQuesta partnership riunisce due attori leader nei rispettivi campi, in un altro segnale della rilevanza che le NFT e il metaverso giocheranno per l'industria sportiva poiché facilitano e rafforzano la connessione tra i migliori atleti e club con i loro fan.I Globe Soccer Awards premiano i migliori calciatori, uomini e donne, e le squadre dell'anno, con categorie come Miglior Giocatore, Club o Allenatore. In questa edizione premieranno anche il miglior giocatore di Esports dell'anno. Shirtum sta costruendo un ecosistema C2E (Collect to Experience) di livello mondiale per l'industria sportiva, in cui i fan si connettono con atleti, club ed eventi globali possedendo e scambiando NFT esclusivi per partecipare sia a esperienze offline che a coinvolgenti eventi del metaverso.Questi NFT forniscono anche l'accesso a contenuti video esclusivi e arte digitale sui momenti chiave di questi atleti e club. La società ha firmato accordi con i migliori talenti come la superstar globale, Javier, il recente vincitore della Coppa Americao il vincitore della Champions League e finalista della Coppa del Mondo Ivan, così come club come il club turco Galatasaray, San Lorenzo dell'Argentina e molti altri che saranno annunciati nel 2022. Dopo aver lanciato il suo mercato NFT nel 2021, Shirtum sta ora pianificando una mossa aggressiva nel Metaverse nel 2022.David Rozencwaig - CEO di Shirtum: “Siamo lieti di unire le forze con i Globe Soccer Awards. Quello che hanno costruito in questi ultimi anni è incredibile e crediamo di poter aggiungere molto valore attraverso l'ecosistema Shirtum, rafforzando la loro relazione con la comunità calcistica di tutto il mondo usando gli NFT e il metaverso".Tommaso Bendoni, CEO dei Globe Soccer Awards: “Siamo davvero felici di aver siglato questa partnership con Shirtum. Stanno costruendo un progetto sorprendente e gli accordi che stanno firmando con giocatori come Ronaldinho ne sono una grande prova. Con i loro fantastici NFT che celebrano l'edizione di quest'anno porteremo la nostra esperienza di fan ad un altro livello, rafforzando la partecipazione e l'entusiasmo attorno all'evento e ai premi stessi".