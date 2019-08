Non ci poteva essere notizia peggiore per la Juve: grave infortunio per Giorgio Chiellini, il capitano rischia sei mesi di stop. E per quanto sia difficile, il compito del club bianconero è quello di guardare oltre. Prima di tutto, a Juventus-Napoli: sarà Matthijs de Ligt con ogni probabilità ad affiancare Leonardo Bonucci, l'olandese è stato pagato a peso d'oro per impostare il dopo-Chiellini e ora dovrà bruciare le tappe. Sembrava destinato a un duello continuo con Bonucci, ora dovrà giocare al suo fianco, accelerando quel processo di ambientamento che lo vedeva attualmente un passo indietro alla coppia titolare. Ma sei mesi di stop per Chiellini impongono riflessioni immediate anche sul lungo periodo.



C'E' RUGANI – Il che significa tornare sul mercato. Non per acquistare un difensore centrale in più, salvo clamorose sorprese. Nè per pensare di richiamare dal prestito Cristian Romero, pagato 26 milioni e lasciato un altro anno al Genoa. Ma per togliere una volta per tutte dal mercato sia Merih Demiral, che ormai aveva conquistato tutti in casa Juve. Sia Daniele Rugani. Che al contrario era stato scaricato, con la Juve che stava cercando di venderlo in ogni modo, senza successo. Arsenal e Wolverhampton, Monaco e Roma, sono solo le squadre che più si erano avvicinate al centrale bianconero, senza successo per un motivo o per l'altro. L'infortunio di Chiellini costringe così a rivedere anche questi piani in casa Juve, la soluzione interna è la più naturale e ovvia, Rugani è ora destinato a restare. E nel male di una giornata negativa sotto ogni punto di vista, si trasforma in positiva l'assenza di novità per quel che riguarda la cessione di quello che era un esubero e ora non lo è più come Rugani.