Il Cagliari ha lavorato duramente per convincere Shomurodov e ha ottenuto il via libera dalla Roma per unprestito con diritto di riscatto, stimato attorno ai 9 milioni di euro. Se tutto procederà secondo i piani, l’annuncio del trasferimento potrebbe avvenire già domani. In via di definizione l'ultimo dettaglio: l’ingaggio del calciatore è piuttosto elevato per gli standard del Cagliari, la Roma parteciperà in maniera ridotta allo stipendio.