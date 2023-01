La Roma vuole cedere Edor Shomurodov a titolo definitivo. Lo conferma anche il Corriere dello Sport: per questo la strada che porta al Torino non riesce a decollare. I granata infatti, sono interessati alla punta solo in prestito con diritto di riscatto. La speranza giallorossa conduce al Lille: i francesi potrebbe presto presentare un'offerta da 10-12 milioni di euro per prelevare subito l'ex Genoa.