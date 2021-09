Hai mai sognato di diventare un SUPER OSSERVATORE DI CALCIO? Nel “nostro” sport, il più amato e praticato, vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati su tutti i temi dello scouting nazionale e internazionale.La Cataliotti Football Workshop ha ideato per TE un PROGETTO FORMATIVO innovativo: il primo SHORT MASTER (ONLINE) in ITALIA PER OSSERVATORI CALCISTICI!L’ESCLUSIVO PERCORSO FORMATIVO è rivolto a tutti coloro – addetti ai lavori o semplici appassionati di calcio – interessati ad essere formati sui segreti dell’osservatore di calcio e del talent scout in particolare.Il DOCENTE PRINCIPALE sarà PAOLO GREATTI, OSSERVATORE PROFESSIONISTA ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma. Sarà coadiuvato dall’Avv. e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti.Ecco il PROGRAMMA DELLO SHORT MASTER IN FOOTBALL SCOUTING:1) I segreti dell’osservatore di calcio (come iniziare l’attività, consigli pratici, come interpretare il ruolo, quali campionati seguire, le prospettive di carriera, come proporsi a club e agenti)2) I parametri di valutazione dei giovani calciatori (con particolare attenzione a quello dei TEMPI DI GIOCO)3) Come si scrive una relazione tecnica su un giovane calciatore (la tecnica di stesura di una relazione attraverso l’utilizzo dei termini calcistici corretti)Si tratterà di un vero e proprio PERCORSO FORMATIVO, articolato nei suddetti 3 MODULI FORMATIVI + PROVE PRATICHE al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.A tutti i partecipanti sarà inviato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE + tessera digitale magnetica del Football Talent Scout (personalizzata)Ecco il programma dello SHORT MASTER ONLINE IN FOOTBALL SCOUTING:Gio 14 ottobre 2021 = dalle ore 19.30 alle ore 22.30: “I segreti dell’osservatore di calcio”Gio 21 ottobre 2021 = dalle ore 19.30 alle ore 22.30: “Il parametro dei tempi di gioco”Gio 28 ottobre 2021 = dalle ore 19.30 alle ore 22.30: “Come si scrive una relazione tecnica”A tutti i partecipanti sarà offerto un STAGE FORMATIVO come TALENT SCOUT di durata semestrale, con possibilità di rinnovo! L’attività di scouting potrà essere svolta nella propria zona di residenza e consisterà nell’osservazione di giovani calciatori e nel successivo invio di relazioni tecniche che verranno puntualmente esaminate e corrette dai nostri docenti.Chi può partecipare al Master?Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età. E’ un percorso formativo adatto sia per chi muove i primi passi nel calcio sia per coloro che abbiano già maturato esperienze nel settore dello scouting e vogliano affinare le proprie competenze.DOPO IL CORSO…Chi prenderà parte allo SHORT MASTER (online) IN FOOTBALL SCOUTING potrà già essere in grado di osservare e relazionare professionalmente giovani calciatori e di proporre la propria candidatura come talent scout a società di calcio e/o ad agenti sportivi.Come accedere al corso?