Nel “nostro” sport, il più amato e praticato, vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati su tutti i temi dello scouting nazionale e internazionale.è rivolto a tutti coloro – addetti ai lavori o semplici appassionati di calcio – interessati ad essere formati sui segreti dell’osservatore di calcio, dall’attività del talent scout fino a quella del match analyst.ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma.I docenti, capitanati da PAOLO GREATTI, si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, osservatori o aspiranti tali, PER SPIEGARE:Si tratterà di un vero e proprio PERCORSO FORMATIVO, articolato nei suddetti 3 MODULI FORMATIVI (15 ORE DI LEZIONE ONLINE), nel corso del quale gli aspiranti OSSERVATORI DI CALCIO saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.(l’Attività del Talent Scout): due lezioni online di 3 ciascuna, durante le quali sarà spiegato come si osservano i giovani calciatori e come si scrivono le relative relazioni tecniche. Il nostro illustre docente Paolo Greatti svelerà, in particolare, i trucchi del mestiere dell’osservatore di calcio (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco).(l’Attività dell’Osservatore delle Squadre Avversarie): una lezione online di 3 ore, durante la quale, attraverso la proiezione di slide mirate, verranno spiegate le regole da seguire per valutare le caratteristiche tecnico-tattiche di una squadra, immaginando l’aspirante osservatore alle dipendenze di una società e, pertanto, incaricato da quest’ultima di andare a “spiare” i pregi e i difetti delle squadre avversarie. In particolare, verrà spiegato come redigere una relazione tecnica su una squadra avversaria.(L’Attività del MATCH ANALYST): 2 lezioni online di 3 ciascuna durante le quali verranno spiegate le basi della match analysis; attraverso la proiezione di ben 200 slide verranno illustrate le tecniche per raccogliere i dati di una partita di calcio e per tagliare le immagini da un video master attraverso software gratuiti che tutti possediamo nei nostri PC! Ricordiamo che la figura del match analista è sempre più ricercata nei dilettanti e nei professionisti.A tutti i partecipanti saranno inviati online 3 attestati di partecipazione (un attestato per ogni livello) + tessera digitale magnetica del Football Talent Scout (personalizzata) + tessera digitale magnetica del Football Match Analyst (personalizzata) + certificato finale SHORT MASTER IN FOOTBALL SCOUTING.Lun 15 marzo 2021 = dalle ore 18 alle ore 21: “I parametri di valutazione dei giovani calciatori”Lun 22 marzo 2021 = dalle ore 18 alle ore 21: “Come si scrive una relazione tecnica su un giovane calciatore”Lun 29 marzo 2021 = dalle ore 18 alle ore 21: “Come si studiano le squadre avversarie”Lun 5 aprile 2021= dalle ore 18 alle ore 21: “La data analysis”Lun 12 aprile 2021 = dalle ore 18 alle ore 21: “La video analysis”L’attività di scouting potrà essere svolta nella propria zona di residenza e consisterà nell’osservazione di giovani calciatori e nel successivo invio di relazioni tecniche che verranno puntualmente esaminate e corrette dai nostri docenti.Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età. E’ un percorso formativo adatto sia per chi muove i primi passi nel calcio sia per coloro che abbiano già maturato esperienze nel settore dello scouting e vogliano affinare le proprie competenze.