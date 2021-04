Nel “nostro” sport, il più amato e praticato, vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati su tutti i temi dello scouting nazionale e internazionale.è rivolto a tutti coloro – addetti ai lavori o semplici appassionati di calcio – interessati ad essere formati sui segreti dell’osservatore di calcio, dall’attività del talent scout fino a quella del match analyst.ex Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma. Sarà coadiuvato dall’Avv. e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti.I segreti dell’osservatore di calcio (come iniziare l’attività, consigli pratici, come interpretare il ruolo, quali campionati seguire, le prospettive di carriera, come proporsi a club e agenti)I parametri di valutazione dei giovani calciatori (con particolare attenzione a quello dei TEMPI DI GIOCO)Come si scrive una relazione tecnica su un giovane calciatore (la tecnica di stesura di una relazione attraverso l’utilizzo dei termini calcistici corretti)Prima prova pratica attraverso studio di una partita di calcio internazionale giovanile (invieremo video di una partita + sarà richiesto di individuare il calciatore di maggiore prospettiva con relativa relazione scritta; seguirà correzione in videoconferenza del lavoro svolto con analisi delle azioni salienti del calciatore più promettente in campo)Seconda prova pratica attraverso studio di una partita di calcio internazionale giovanile (invieremo video di una partita + sarà richiesto di individuare il calciatore di maggiore prospettiva con relativa relazione scritta; seguirà correzione in videoconferenza del lavoro svolto con analisi delle azioni salienti del calciatore più promettente in campo)saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.Gio 20 maggio 2021 = dalle ore 18.30 alle ore 21.30: “I segreti dell’osservatore di calcio”Gio 27 maggio 2021 = dalle ore 18.30 alle ore 21.30: “Il parametro dei tempi di gioco”Gio 3 giugno 2021 = dalle ore 18.30 alle ore 21.30: “Come si scrive una relazione tecnica”Gio 10 giugno 2021= dalle ore 18.30 alle ore 21.30: “Prima prova pratica attraverso studio di una partita di calcio giovanile internazionale”Gio 17 giugno 2021 = dalle ore 18.30 alle ore 21.30: “Seconda prova pratica attraverso studio di una partita di calcio giovanile internazionale”