. E di prime volte, perché, delle luci led che ne caratterizzeranno l'esterno, colorandolo di viola e dei quattro colori storici dei quartieri fiorentini.- Stando a quanto comunicato dalla società viola,. Forte della massiccia presenza di tifosi bianconeri, la prevendita è andata a gonfie vele, fomentata anche dal mini-abbonamento creato dai gigliati per le tre partite del mese di dicembre.Il responsabile della biglietteria viola ha affermato che, spiegando come il record risalga al 2010, quando la formazione di Prandelli sconfisse inutilmente il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Gli storici del pallone, invece, sostengono che quel giorno furono superate le 42.000 unitàe che, anche in Fiorentina-Milan del 2012, si andò oltre 40.000. In ogni caso, la vendita è ancora aperta e c'è tempo per sciogliere ogni dubbio.- Come detto, anche l'atmosfera sarà particolare.Il tutto contornato dall'usuale spettacolo del corteo del Calcio Storico Fiorentino che viene recitato prima di ogni partita. Niente pannelli a Times Squaredello sponsor Dream Loud: dopo le applicazioni del mese scorso, le immagini della squadra torneranno a dominare New York più avanti.- Tutto, ma una sorpresa in Curva Fiesole ci sarà. Il contenuto non è dato saperlo, ma già da ieri i tifosi si stanno adoperando per creare undurante la gara. Due anni fa fu il turno di Antognoni, che oggi ha ricordato quella dedica, arrivata poco prima del rientro in società. Insomma, Fiorentina-Juventus è già iniziata, almeno nei preparativi.