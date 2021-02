non è mai stata così incerta e ricca di squadre in lotta. Se l'Inter viaggia veloce ed ha 10 punti di vantaggio sulla quinta, diverso è il discorso per il Milan e le altre inseguitrici. Ma analizziamo la situazione delle 6 squadre per ora in lotta:Momento delicato per la squadra di Pioli che ha perso primato in classifica e derby nelle ultime due giornate. Un inizio di 2021 disastroso per i rossoneri che hanno già collezionato 5 sconfitte (erano state 3 in tutto il 2020). Tanta fatica anche nel doppio confronto contro la Stella Rossa, che ha messo in evidenza la scarsa condizione fisica dei rossoneri, ricordando che il Milan ha iniziato la stagione prima di tutti con il doppio preliminare di Europa League. Ora può arrivare uno snodo importante, visto che domenica sera alle 20:45 il Diavolo andrà a Roma in un match che promette spettacolo, c'è incertezza ma una sconfitta contro i giallorossi potrebbe aprire una crisi.La discontinuità è il vero difetto dei bianconeri, anche se comunque vincendo il recupero contro il Napoli (il prossimo 17 marzo) potrebbero portarsi a 5 punti dall'Inter. Tornando alla stretta attualità, però, la squadra di Pirlo è reduce dal 3-0 al Crotone con un CR7 sugli scudi. Ora però i Campioni d’Italia andranno in trasferta a Verona e saranno in emergenza sia in difesa che in attacco: squalificato Danilo, saranno out anche Morata, Dybala, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Athur. Una Juve che dovrà stringere i denti e non può permettersi altri passi falsi se vuole guardare con il giusto ottimismo al decimo Scudetto consecutivo o per restare più bassi ad un posto in Champions.Il problema della Roma sono i big match: nessuna vittoria contro le squadre con la quale è in lotta per un posto in Champions, cammino, invece, pressoché perfetto contro i team della parte destra della classifica (eccezione lo 0-0 a Benevento dell'ultimo turno). I giallorossi hanno passato agevolmente il doppio confronto in Europa League contro il Braga e sono pronti anche ad invertire la tendenza nelle grandi partite. Come detto, infatti, domenica all'Olimpico arriverà il Milan, una vittoria potrebbe portare la squadra di Fonseca a -2 dai rossoneri. Da monitorare la questione Dzeko, uscito malconcio dal match di ieri e a serio rischio per il posticipo di domenica. Un problema in più per l'allenatore portoghese che però non ha più alibi.L'espulsione (eccessiva) di Freuler al 17' ha costretto l'Atalanta ad una partita totalmente difensiva contro il Real Madrid. Una sconfitta che non ha minato alcuna certezza in casa Dea, se non quella di Josip Ilicic. Lo sloveno è entrato svogliato (al 56') nel match contro i balncos ed è stato sostituito da Malinovsky (all'86'). Un nuovo caso per i neroazzurri? I bergamaschi vorrebbero evitare, dopo Gomez, di avere un altro problema in rosa. Il match contro la Samp dirà molto in questo senso, un' esclusione del numero 72 potrebbe fare tanto rumore. Anche perchè dal match di Champions League è uscito per infortunio anche Duvan Zapata. Tanti dubbi in attacco per Gasperini contro la Sampdoria, la certezza si chiama Luis Muriel, autore già di 14 gol in campionato. Il colombiano non vuole fermarsi contro la sua ex squadra, per spingere, per il terzo anno consecutivo, l'Atalanta nell'Europa che conta.Reduci dalla batosta contro il Bayern Monaco (1-4 in casa), gli uomini di Inzaghi affronteranno il Bologna, al Dall'Ara. La Lazio in campionato sta viaggiando con una buona media e non giocare ogni tre giorni potrebbe essere un vantaggio. Se il reparto offensivo non crea problemi, discorso diverso va sicuramente fatto per la difesa. Anche contro i bavaresi si sono visti tutti i limiti del reparto arretrato biancoceleste, troppi gli errori contro i campioni del mondo per club. Inzaghi dovrà trovare il terzetto titolare per cercare equilibrio e solidità. Una risposta, come detto, potrebbe arrivare dall'importante match contro la squadra di Mihajlovic, l'occasione giusta reagire in un ambiente più congeniale come quello della Serie A.Non un periodo facile per il Napoli. La squadra di Gattuso è in piena emergenza a livello numerico e l'eliminazione contro il Granada potrebbe essere una bella notizia. Certo uscire da una competizione europea non può mai far felici, anche a livello economico, ma i partenopei possono così concentrarsi solo sul campionato, cercando poi di recuperare qualche giocatore importante. Domenica alle 18 arriverà, al Maradona, il Benevento, vera sorpresa del campionato. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di Lozano, Mertens, Petagna e Osimhen, ma dovranno battere le Streghe per continuare a sperare. Serve una reazione, in attesa del recupero contro la Juventus. Il Napoli vuole uscire dalla crisi ma dovrà farlo, almeno per il momento, con gli uomini contati.* una partita in meno