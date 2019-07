La strada per arrivare a Lukaku diventa più in salita e l'Inter si muove sulle alternative. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i nerazzurri abbiano sondato Cavani e come il "Matador” abbia preso tempo. A breve è attesa la risposta dell'ex Napoli, che quindi rappresenterebbe l'alternativa al centravanti del Manchester United.



“Icardi potrebbe restare incastrato dallo scambio Lukaku-Dybala, che spingerebbe il marito di Wanda tra le braccia di De Laurentiis, mentre l’Inter non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui l’iniziativa juventina vada a dama. Anche perché Conte ha bisogno di due attaccanti da mettere accanto a Lautaro Martinez. Edinson Cavani è il piano B che può diventare A: da Milano è partito un sondaggio, il club resta in attesa di un cenno positivo dall’entourage del giocatore. Doveva arrivare ieri, ma per ragioni tecniche la risposta su un’apertura del Matador a lasciare Parigi – dove ha il contratto in scadenza a giugno 2020 – per l’Inter è slittata. Non è un no, bisogna solamente aspettare. I nerazzurri hanno prospettato all’ex centravanti del Napoli un contratto triennale da 9 milioni netti, la stessa cifra messa sul tavolo nell’affare Lukaku, più un possibile futuro in Cina grazie a Suning, proprietaria dello Jiangsu”.