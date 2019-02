Svolta nelle indagini sul ferimento a Roma del nuotatore Manuel Bortuzzo (foto de Il Gazzettino) che, a causa della lesione completa del midollo provocato dal proiettile che lo colpito, rimarrà paralizzato a vita. I due responsabili del gesto, verificatosi davanti a un pub di Piazza Eschilo nella notte tra sabato e domenica scorsi, si sono presentati spontaneamente in Questura accompagnati dai propri legali. Si tratta di due ragazzi di 24 e 25 anni di Acilia, già noti alle forze dell'ordine; dopo il ritrovamento di una pistola in un prato non lontano dal luogo dell'agguato e l'analisi delle impronte digitali, le indagini stavano rapidamente conducendo ai colpevoli.



Ad aggiungere drammaticità alla situazione, la confessione dei due ragazzi, che hanno dichiarato di aver colpito Bortuzzo per errore. Fondamentale ai fini della ricostruzione dei fatti anche le indicazioni giunte da un testimone presente sul posto, che aveva descritto in maniera molto dettagliata il particolare taglio di capelli del passeggero dello scooter su cui si trovavano a bordo gli indagati. Nel frattempo, sono in miglioramento le condizioni di salute dello sfortunato atleta trevigiano, visto che i medici sono riusciti a fermare un'emorragia polmonare e confidano di ripristinare la respirazione autonoma nei prossimi giorni. "Ha saputo della paralisi ma non ha pianto", ha detto al Corriere della Sera Franco Bortuzzo, padre di Manuel.