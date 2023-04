E sempre sul campo, Allegri passerà la domenica a 3 punti dal Milan. Vagli a dire che contro il Verona terz’ultimo in classifica, il primo tiro arriva solo dopo 23 minuti e su punizione, e che il secondo è un’altra punizione, di Danilo, deviata da De Paoli all’incrocio dei pali. Vagli a dire che la sua Juve e noiosa e lenta e la illuminano soloEntra Miretti, il centrocampo si aggiusta e da lì nasce l’azione del vantaggio bianconero. Vagli a dire che Vlahovic accanto a Milik ricreerebbe il canovaccio tattico che esalta il serbo in nazionale e lui invece continua chissà perché a puntare su Kean, che non la vede mai e poi al primo pallone schioda il risultato e risolve la notte della Juventus. Vagliele a dire queste e altre cose, poi Allegri ti fa vedere i risultati e allora stop, basta, ha ragione lui.Nello stesso lasso di tempo, l’Inter ne ha vinte 3 e perse 4. Solo 3 vittorie anche il Milan e già 3 sconfitte, vedremo col Napoli. Insomma, il campo non mente e premia la Juve, ma purtroppo per Allegri il campo ancora non conta, vedremo i ricorsi e vedremo i nuovi processi. Già c’è chi parla di patteggiamento, che normalmente non fa rima con innocenza e anzi sottintende colpa e punizione, per quanto alleggerita.E poi la settimana successiva, contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Non ci saranno asterischi accanto a quei risultati, quali che saranno. Certo, servirà un’altra Juve, soprattutto in Europa, perché l’Inter martedì sbarcherà allo Stadium con l’acqua alla gola e la paura nelle gambe. Col Verona, Allegri ha fatto bottino pieno, tanta resa con poca spesa, si usava dire. Ha risparmiato gran parte della notte a Vlahovic, Di Maria e Kostic, che verranno buoni dall’inizio per Inzaghi.l’illusione del pareggio per la storia e la classifica e spinge l’allenatore bianconero al tradizionale scatto d’ira per gli errori della squadra. Chi vuole lo spettacolo, guardi altrove, ormai non c’è di che stupirsi e nemmeno di che chiedere. Del resto, vincere è l’unica cosa che conta.