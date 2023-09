Risonanza magnetica negativa, quindi i primi verdetti non sembrano troppo gravi. Ma Federico Chiesa si ferma, salterà le due partite con la Nazionale per fare ritorno a Torino ed essere valutato dallo staff della Juve. Inevitabilmente anche la partita con la Lazio sembra a rischio. E come può cambiare la squadra di Max Allegri: c'è Arek Milik in pole per sostituire Chiesa al fianco di Dusan Vlahovic. Mentre sulle fasce, col doppio centravanti, possono tornare d'attualità due esterni puri, con Andrea Cambiaso da poter proporre a destra e Filip Kostic a sinistra.