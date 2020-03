. L'ipotesi esiste, l'emergenza Coronavirus potrebbe stravolgere il destino del campionato costringendo a ricominciare tra luglio e addirittura agosto se si riuscirà a trovare la soluzione giusta. Con un potenziale problema da risolvere:, perché molti come scadenza prefissata hanno quella del 30 giugno, tra scadenze e prestiti. Qual è la situazione dei singoli club? Questa la terza puntata della nostra analisi,- Il caso più delicato in assoluto:dovrà decidere se restare o salutare, farlo con scadenza imminente rende ancor più incerta la scelta dello svedese. Bonaventura verso l'addio così come Biglia (praticamente certo), Kjaer si gioca il riscatto.: Ibrahimovic, Bonaventura, Biglia.: Kjaer, Saelemaekers, Begovic.: Reina, Halilovic, Plizzari, Pobega.- Diverse situazioni in bilico:è un prestito secco e costa tanto, Mkhitaryan è da ridiscutere con l'Arsenal, Kalinic verso l'addio. Attenzione a Florenzi (potrebbe tornare dal Valencia) e soprattutto a Patrik Schick, convincente al Lipsia ma non ancora riscattato dai tedeschi.: -: Smalling, Kalinic, Mkhitaryan, Zappacosta.: Schick, Florenzi, Nzonzi, Defrel, Olsen, Karsdorp, Gonalons, Coric, Antonucci, Celar, Seck, Nani.SAMPDORIA - La Samp saluterà Barreto così come. Non ha situazioni urgenti: Yoshida in bilico, Tonelli potrebbe rimanere in prestito mentre Caprari non è ancora sicuro di restare al Parma. Occhio a Verre, rientro prezioso.: Barreto.: Yoshida, Maroni, Tonelli, Augello, Seculin.: Murillo, Caprari, Verre, Regini, Belec, Simic, Capezzi, Palumbo.- Diversi riscatti in ballo: Toljan convince, Kyriakopoulos resterà, Haraslin e Chiriches a forte rischio.è da ridiscutere con la Roma, Sensi difficilmente tornerà dal 30 giugno perché l'Inter lo vuole riscattare.: Pegolo.: Defrel, Chiriches, Romagna, Toljan, Kyriakopoulos, Haraslin.: Sensi, Babacar, Di Francesco, Gravillon, Frattesi, Scamacca, Adjapong, Brignola, Cassata, Odgaard, Goldaniga, Ricci, Sala, Marchizza, Pinato, Dell'Orco, Ravanelli, Pierini, Broh.andrà al Napoli dal 30 giugno, questo da regolamento al momento. Castro in bilico, mentre Cionek e Felipe dovranno discutere col club la propria permanenza: il primo ha chances di restare, il secondo viaggia verso l'addio.: Felipe, Thiago Cionek, Valdifiori.: Petagna, Di Francesco, Cerri, Castro, Berisha, Reca, Dabo, D'Alessandro, Letica, Tomovic.: Kurtic, Dickmann, Viviani, Jankovic, Paloschi, Esposito, Vitale.- Lorenzorischia di salutare il Toro: ci sono stati contatti per il rinnovo ma ancora nessuna firma. Iago Falqué può tornare dal Genoa, il giovane Rauti è nei piani del Monza del futuro.: De Silvestri.: -: Iago Falqué, Vanja Milinkovic-Savic, Boyé, Segre, Damascan, Buongiorno, Candellone, Rauti, Ferigra, Fiordaliso.- Poche questioni scottanti all'Udinese:è una scelta della famiglia Pozzo in quanto di proprietà del Watford, il terzo portiere Perisan non è un problema. Barak può tornare dal Lecce.: Perisan.: Sema.: Barak, Cristo, Coulibaly, Perica, Bajic, Scuffet, Matos, Balic, Badu, Opoku, Ingelsson, Sierralta.